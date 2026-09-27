Santilli confirmó que la zona cálida regirá desde el 1° de noviembre
El ministro del Interior aseguró que la resolución que beneficia al NOA y al NEA estará firmada antes de esa fecha para entrar en vigencia junto con el inicio del mes.
Confirmación oficial en la FIT
El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, confirmó que la resolución de zona cálida entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre. El funcionario brindó declaraciones durante su participación en la Feria Internacional del Turismo (FIT).
Consultado sobre los tiempos de implementación de la medida, Santilli precisó: "todo el norte, NOA y NEA a partir del 1 de noviembre va a estar firmada la resolución, antes del 1 de noviembre para que tenga vigencia a partir del 1 de noviembre".
Alcance de la medida
Según lo expresado por el ministro, la resolución alcanzará a las regiones del NOA y el NEA, que serán incorporadas al régimen de zona cálida. El anuncio se da en un contexto de gestiones previas entre el Gobierno nacional y gobernadores del norte del país por temas presupuestarios y de infraestructura regional.
- La firma del documento se concretará antes del 1° de noviembre, según el cronograma anunciado.
- La vigencia efectiva de los beneficios comenzará ese mismo día.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.