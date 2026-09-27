Santilli confirmó que la zona cálida regirá desde el 1° de noviembre

Confirmación oficial en la FIT

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, confirmó que la resolución de zona cálida entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre. El funcionario brindó declaraciones durante su participación en la Feria Internacional del Turismo (FIT).

Consultado sobre los tiempos de implementación de la medida, Santilli precisó: "todo el norte, NOA y NEA a partir del 1 de noviembre va a estar firmada la resolución, antes del 1 de noviembre para que tenga vigencia a partir del 1 de noviembre".

Alcance de la medida

Según lo expresado por el ministro, la resolución alcanzará a las regiones del NOA y el NEA, que serán incorporadas al régimen de zona cálida. El anuncio se da en un contexto de gestiones previas entre el Gobierno nacional y gobernadores del norte del país por temas presupuestarios y de infraestructura regional.