Virasoro promociona su oferta turística en la FIT
La Dirección de Turismo local participa de la Feria Internacional de Turismo de América Latina para dar a conocer los atractivos naturales, culturales e históricos de la ciudad correntina.
Presencia en un encuentro clave del sector
La Dirección de Turismo de Virasoro confirmó su participación en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), considerada uno de los eventos más relevantes del calendario turístico regional.
La ciudad correntina exhibe en el encuentro su propuesta vinculada a:
- historia local
- cultura
- naturaleza
- oferta de servicios turísticos
Objetivos de la participación
Según se informó el objetivo es fortalecer vínculos con operadores y actores del sector y generar nuevas oportunidades de difusión para posicionar a Virasoro como destino turístico a nivel nacional y regional.
Se remarcó que se trata de una instancia para dar a conocer la ciudad al país y a la región, en el marco de la estrategia de promoción turística que lleva adelante la Dirección local.
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