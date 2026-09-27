Tensión en el juicio por Loan: pruebas clave y cruces

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que desapareció el 13 de junio en el paraje rural Algarrobal, partido de 9 de Julio (Corrientes), atravesó una semana de alta tensión en los tribunales de Goya. Nuevos testimonios y pruebas técnicas reconfiguraron el escenario procesal de los imputados.

Peritajes y pruebas digitales

Peritos informáticos y especialistas en criminalística presentaron ante el tribunal los resultados del análisis de teléfonos celulares y otros dispositivos secuestrados durante la instrucción. Los cruces de llamadas y datos de geolocalización se volvieron piezas centrales para reconstruir los movimientos de los acusados el día de la desaparición.

A esto se sumó la exhibición de filmaciones de cámaras de seguridad de rutas nacionales y provinciales, que permitieron trazar el recorrido de vehículos sospechosos durante la tarde del hecho. Según se planteó en la audiencia, ese material puso en duda algunas de las coartadas presentadas durante la instrucción, lo que obligó a varios imputados a modificar parcialmente sus versiones.

Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina presentaron además planimetrías y reconstrucciones virtuales en 3D sobre distancias, tiempos de recorrido y visibilidad en el monte. Con esos estudios, la fiscalía buscó descartar la hipótesis de una pérdida accidental, que había sido sostenida por parte de las defensas en las primeras etapas del caso.

Testigos, contradicciones y cuestionamientos a la escena del hecho

Familiares y menores que participaron del almuerzo previo a la desaparición del niño declararon ante el tribunal. Sus testimonios mostraron versiones contradictorias sobre llamadas telefónicas y traslados en autos particulares hacia localidades cercanas ese mediodía.

Por otro lado, testimonios de vecinos y de los primeros rescatistas que llegaron a la zona abrieron interrogantes sobre cómo se preservó la escena en las horas iniciales tras la desaparición. Las querellas plantean que allí podría haber indicios de negligencias o maniobras de encubrimiento, algo que las defensas no comparten.

Fiscalía y querella intensificaron los interrogatorios cruzados en busca de inconsistencias en las declaraciones que los detenidos habían dado al inicio de la causa. Los defensores, por su parte, cuestionaron la validez de algunas líneas de investigación y pidieron incorporar nuevas pruebas y peritajes de parte, pedidos que el tribunal deberá resolver en próximas audiencias.

Los cruces verbales entre abogados y fiscales fueron frecuentes, al punto que los jueces debieron intervenir en varias oportunidades para ordenar el debate. Frente a los tribunales de Goya y en plazas de distintos puntos de Corrientes se repiten vigilias diarias en reclamo de justicia, mientras el proceso continúa bajo estricta atención pública.