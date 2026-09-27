Corrientes reclama subsidios y rutas para exportar madera

Piden restablecer el subsidio a la energía

El senador provincial y presidente de la Convención de la UCR Corrientes, Henry Fick, reclamó la reactivación de un beneficio energético para las industrias del Norte Grande. Según explicó, gobernadores y legisladores de la región habían logrado en su momento un subsidio de hasta 550 kW para la energía eléctrica, pero ese beneficio dejó de renovarse durante la actual gestión nacional.

"Estamos solicitando nuevamente ese subsidio", indicó el legislador, quien enmarcó el pedido dentro de un conjunto de problemas de competitividad que afectan a las producciones regionales, entre ellos los costos logísticos para llegar a los mercados externos.

El caso de AcoTimber y el estado de las rutas

Fick puso como ejemplo a AcoTimber, empresa que —según señaló— moviliza un volumen importante de producción forestal correntina hacia los puertos. El pedido de mejoras en infraestructura, dijo, no es exclusivo de esa firma sino que también lo plantean las federaciones económicas de la región.

El senador cuestionó la reducción de la obra pública dispuesta por el Gobierno nacional y calificó como "un grave error" la falta de inversión en rutas, puertos e infraestructura eléctrica. Para Fick, esas tres áreas deben mejorar en conjunto para facilitar el transporte de la producción.

Modificación a la Ley de Cabotaje y límites del río Uruguay

En el marco del Parlamento del Norte Grande se analiza un proyecto para modificar la Ley de Cabotaje, impulsado por el diputado Diógenes González. La iniciativa busca flexibilizar el ingreso de barcos de bandera extranjera a distintos puertos de la hidrovía, de manera que puedan detenerse en varios puntos para reunir cargas de diferentes producciones.

Según Fick, el cambio beneficiaría no solo al sector forestal sino también a productores arroceros, ganaderos y citrícolas, además de permitir que pequeños productores agrupen volúmenes suficientes para el transporte fluvial.

El legislador señaló además las dificultades que enfrenta el sur de Corrientes para usar el río Uruguay como vía de salida, por su caudal variable y porque la represa de Salto Grande no cuenta con esclusa de navegación.

"Si no tenemos competitividad, después nos enteramos que hay un montón de empresas que empiezan a cerrar", advirtió Fick, quien vinculó una eventual mejora logística con mayor eficiencia productiva y generación de empleo en transporte y puertos.

El Parlamento del Norte Grande volverá a reunirse en Corrientes el 22 y 23 de octubre, con una agenda que se terminará de definir en los próximos días.