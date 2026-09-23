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Reabre la ruta 14 en Misiones tras el corte por obras

Desde las 10 de este miércoles vuelve a circularse por el kilómetro 788,16, donde se reparó una alcantarilla sobre el arroyo Pindapoy Grande. El tránsito que se desviaba hacia Corrientes empezará a normalizarse.

Por WebMaster 1 min de lectura87 visualizaciones
Reabre la ruta 14 en Misiones tras el corte por obras

Habilitan el tramo cortado

Vialidad Nacional habilitará este miércoles desde las 10 la circulación en el kilómetro 788,16 de la ruta nacional 14, en Misiones, tras finalizar las tareas principales de reparación de una alcantarilla sobre el arroyo Pindapoy Grande.

El corte había afectado a uno de los corredores más usados para conectar distintos puntos del Nordeste y obligó a desviar el tránsito hacia rutas de Corrientes durante varias semanas. Con la reapertura, se espera que la circulación empiece a recuperar su recorrido habitual.

En qué consistieron los trabajos

Las tareas incluyeron el recambio de la alcantarilla y el refuerzo con hormigón del sector afectado, lo que permitió garantizar la estabilidad del lugar. Según indicó Vialidad Nacional, la mayor parte de la obra se realizó con personal y equipos propios de la institución, y las escasas lluvias registradas en la zona ayudaron a adelantar los plazos previstos.

Pese a la reapertura, todavía restan completar la compactación y la colocación de la carpeta asfáltica. Por eso, operarios y maquinaria seguirán trabajando en el lugar mientras el tránsito ya circule con normalidad.

Recomendaciones para conductores

Vialidad Nacional pidió a los automovilistas:

  • Circular con precaución por la zona de obra
  • Respetar la señalización vial
  • Seguir las indicaciones del personal que permanecerá en el lugar hasta terminar los trabajos

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