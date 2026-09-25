Reclaman por el mal estado de la Ruta 12 en Corrientes

Un tramo crítico cerca de la capital

Conductores que circulan por la Ruta Nacional 12, al norte de la ciudad de Corrientes, reclaman por el mal estado de la calzada. El sector señalado se ubica a unos 5 kilómetros de la capital.

El tramo cuestionado se extiende entre los kilómetros 5 y 10, donde los usuarios advierten sobre la presencia de baches que dificultan la circulación.

Reclamo por falta de mantenimiento

Según los reclamos de quienes transitan la zona, la ausencia de tareas de mantenimiento agrava el deterioro del camino. Piden que se intervenga el sector cuanto antes.

La preocupación se acentúa por las características del tránsito en ese punto: