Reclaman por el mal estado de la Ruta 12 en Corrientes
Un tramo a pocos kilómetros de la capital acumula baches y falta de mantenimiento, en una zona con intenso tránsito pesado hacia el norte provincial.
Un tramo crítico cerca de la capital
Conductores que circulan por la Ruta Nacional 12, al norte de la ciudad de Corrientes, reclaman por el mal estado de la calzada. El sector señalado se ubica a unos 5 kilómetros de la capital.
El tramo cuestionado se extiende entre los kilómetros 5 y 10, donde los usuarios advierten sobre la presencia de baches que dificultan la circulación.
Reclamo por falta de mantenimiento
Según los reclamos de quienes transitan la zona, la ausencia de tareas de mantenimiento agrava el deterioro del camino. Piden que se intervenga el sector cuanto antes.
La preocupación se acentúa por las características del tránsito en ese punto:
- Es una ruta con circulación constante de vehículos pesados.
- Conecta la capital con el norte de la provincia.
- El volumen de tránsito hace que el estado de la calzada tenga incidencia directa en la seguridad vial.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.