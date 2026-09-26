Corrientes gana terreno en la yerba, pero el productor pierde

Corrientes crece mientras la producción nacional cae

Corrientes aumentó su participación en la producción de hoja verde de yerba mate y llegó al 20% del total procesado en el país durante el primer semestre de 2026, mientras Misiones bajó al 80%, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El dato surge en un momento de retracción general del sector. En 2024 se procesaron 987,1 millones de kilogramos de hoja verde, el mayor volumen de los últimos cinco años. En 2025 la cifra cayó a 889,3 millones (-9,9%), y en el primer semestre de 2026 se llegó a 417,5 millones de kilogramos, 7,2% menos que un año antes y 25,9% por debajo del primer semestre de 2024.

El CEPA atribuye la baja de 2025 a dos factores: la enfermedad del rulo y, sobre todo, el deterioro de la rentabilidad del productor. En ese marco, Corrientes logró subir su peso relativo dentro de una torta que en general se achicó.

Una industria concentrada y desigual entre provincias

La estructura industrial muestra una fuerte asimetría territorial. Misiones tiene 86 operadores entre pymes, cooperativas y empresas familiares, mientras que Corrientes concentra apenas seis empresas.

En toda la cuenca productiva hay unos 12.000 pequeños productores, 228 secaderos registrados y 105 industrias molineras y fraccionadoras, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La concentración se profundiza en la salida de los molinos:

Las diez primeras empresas reúnen el 76,8% del mercado.

Cooperativa Colonia Liebig, Las Marías y La Cachuera explican, entre las tres, el 49,5% de la producción industrial.

El precio al productor, por debajo de los costos

El otro eje del informe es la distribución del ingreso dentro de la cadena. El DNU 70/2023, del 20 de diciembre de 2023, le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar precios de referencia y de regular la oferta y la demanda.

En abril de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó el amparo que suspendió esos artículos del decreto. El Poder Ejecutivo apeló y, según el informe, la causa sigue en la Corte Suprema sin movimientos desde junio de 2024.

En ese contexto, el precio pagado al productor tuvo fuertes oscilaciones:

Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 quedó congelado.

En mayo de 2025 se acordó subirlo a $305 por kilo, pero el valor se sostuvo apenas un mes.

En diciembre de 2025 cayó a $180 por kilo, un 41% menos que en mayo , mientras la yerba en góndola rondaba los $4.892.

, mientras la yerba en góndola rondaba los $4.892. En 2026 hubo una recuperación parcial: de $220 en marzo pasó a $280 en junio, aunque ese valor quedó 8,2% por debajo del acuerdo de mayo de 2025.

En junio de 2026, el productor recibió apenas el 16,1% del valor de un kilo de yerba vendido en góndola. El promedio del primer semestre, del 13,3%, fue el más bajo desde 2019 para ese período.

La brecha con los costos de producción

La diferencia se agranda al comparar el precio recibido con los costos reales. Una primera estimación del INYM había ubicado el costo de producir un kilo de hoja verde en $424, sin impuestos ni rentabilidad incluidos.

Una actualización de julio de 2026 llevó esa cifra a $473,70 por kilo ($201,21 de producción en planta y $245,48 de cosecha y transporte). Frente a los $280 pagados como máximo en junio, la diferencia llegó a $193,70 por kilogramo, el 69,2% del valor recibido por el productor.

El escenario combina, entonces, una mayor presencia correntina en la materia prima y en la industrialización con un eslabón primario que enfrenta costos crecientes, precios por debajo de referencia y una distribución del ingreso cada vez más concentrada en los tramos intermedios e industriales de la cadena.