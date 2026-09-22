Virasoro suma una nueva garita para pasajeros de colectivo

Una parada con resguardo

En Virasoro se instaló una nueva garita para colectivos en la intersección de Av. San Martín y Primera Junta.

La obra busca dar mayor comodidad y protección a los vecinos que esperan el transporte público en ese cruce, uno de los utilizados de forma cotidiana por los pasajeros de la zona.

Un punto de espera identificado

Con esta incorporación, la esquina queda marcada como parada formal, lo que permite a los usuarios contar con un lugar de resguardo frente a las condiciones climáticas mientras aguardan la llegada de las unidades.