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Virasoro suma una nueva garita para pasajeros de colectivo

La estructura se instaló en la esquina de Av. San Martín y Primera Junta, un punto de paso habitual para quienes usan el transporte público a diario.

Por WebMaster 1 min de lectura54 visualizaciones
Virasoro suma una nueva garita para pasajeros de colectivo

Una parada con resguardo

En Virasoro se instaló una nueva garita para colectivos en la intersección de Av. San Martín y Primera Junta.

La obra busca dar mayor comodidad y protección a los vecinos que esperan el transporte público en ese cruce, uno de los utilizados de forma cotidiana por los pasajeros de la zona.

Un punto de espera identificado

Con esta incorporación, la esquina queda marcada como parada formal, lo que permite a los usuarios contar con un lugar de resguardo frente a las condiciones climáticas mientras aguardan la llegada de las unidades.

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