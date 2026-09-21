Capacitan en fibra óptica a técnicos de Corrientes

Capacitación técnica en el Parque Tecnológico

Se realizó una jornada de formación denominada Curso de Fibra Óptica – Nivel I, orientada a técnicos y profesionales que trabajan en redes de conectividad.

El encuentro tuvo lugar en la Sala TelCo Smart del Parque Tecnológico de la UNNE, un espacio destinado a este tipo de actividades de capacitación en tecnología.

Contenidos del curso

La propuesta se centró en tres ejes principales de trabajo con fibra óptica:

Instalación de redes

Medición de parámetros técnicos

Operación de sistemas de conectividad

Según los organizadores, la actividad combinó exposición teórica con instancias prácticas, y funcionó también como un espacio de intercambio entre profesionales que se dedican a la expansión de la conectividad en Corrientes.

La jornada se inscribe en un programa de capacitaciones técnicas que buscan formar personal especializado en infraestructura de telecomunicaciones en la provincia.