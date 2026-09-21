Capacitan en fibra óptica a técnicos de Corrientes
Un curso de nivel inicial abordó instalación, medición y operación de redes de fibra óptica en el Parque Tecnológico de la UNNE, con la participación de profesionales del sector.
Capacitación técnica en el Parque Tecnológico
Se realizó una jornada de formación denominada Curso de Fibra Óptica – Nivel I, orientada a técnicos y profesionales que trabajan en redes de conectividad.
El encuentro tuvo lugar en la Sala TelCo Smart del Parque Tecnológico de la UNNE, un espacio destinado a este tipo de actividades de capacitación en tecnología.
Contenidos del curso
La propuesta se centró en tres ejes principales de trabajo con fibra óptica:
- Instalación de redes
- Medición de parámetros técnicos
- Operación de sistemas de conectividad
Según los organizadores, la actividad combinó exposición teórica con instancias prácticas, y funcionó también como un espacio de intercambio entre profesionales que se dedican a la expansión de la conectividad en Corrientes.
La jornada se inscribe en un programa de capacitaciones técnicas que buscan formar personal especializado en infraestructura de telecomunicaciones en la provincia.
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