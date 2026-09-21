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Capacitan en fibra óptica a técnicos de Corrientes

Un curso de nivel inicial abordó instalación, medición y operación de redes de fibra óptica en el Parque Tecnológico de la UNNE, con la participación de profesionales del sector.

Por WebMaster 1 min de lectura138 visualizaciones
Capacitan en fibra óptica a técnicos de Corrientes

Capacitación técnica en el Parque Tecnológico

Se realizó una jornada de formación denominada Curso de Fibra Óptica – Nivel I, orientada a técnicos y profesionales que trabajan en redes de conectividad.

El encuentro tuvo lugar en la Sala TelCo Smart del Parque Tecnológico de la UNNE, un espacio destinado a este tipo de actividades de capacitación en tecnología.

Contenidos del curso

La propuesta se centró en tres ejes principales de trabajo con fibra óptica:

  • Instalación de redes
  • Medición de parámetros técnicos
  • Operación de sistemas de conectividad

Según los organizadores, la actividad combinó exposición teórica con instancias prácticas, y funcionó también como un espacio de intercambio entre profesionales que se dedican a la expansión de la conectividad en Corrientes.

La jornada se inscribe en un programa de capacitaciones técnicas que buscan formar personal especializado en infraestructura de telecomunicaciones en la provincia.

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