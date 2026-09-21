Virasoro celebra su centenario con una gran peña popular

Gobernador Virasoro se prepara para los festejos por los 100 años de la imposición del nombre de la ciudad con una jornada musical que combinará artistas locales y agrupaciones invitadas. La Peña del Centenario se realizará el martes 22 de septiembre en la cancha del Gimnasio Municipal "Mario Bernabé Aquino".

Una grilla extensa de música y danza

La propuesta incluye una amplia variedad de expresiones artísticas, con foco en la música y la danza tradicionales de la región. Entre los participantes confirmados figuran:

Ballet del Centenario, con cien bailarines en escena

Fulgor de Alborada

Grupo Revelación

Dalvin Cabral y Grupo P'ya Guazú

Amanecer Campero

Grupo Arete

Raíz Guaraní, que presentará la canción de Virasoro interpretada por Ramiro Rodríguez

Grupo Serfer

Los Hijos de la Frontera del Chamamé

Edgar Miño y su grupo

Los Claveles

Iván Ruiz

El cierre de la noche estará a cargo de Matías Sotelo y Los Continuados, una de las agrupaciones referentes de la cumbia chaqueña.

Entrada libre y cierre a la medianoche

La actividad tendrá entrada libre y gratuita para vecinos y visitantes. La jornada culminará con el tradicional canto del feliz cumpleaños a la medianoche, en el momento en que comience formalmente el día central de los festejos por el centenario de la ciudad.