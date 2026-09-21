Operativo de seguridad especial por el centenario de Virasoro

El Ministerio de Seguridad de Corrientes, a través de la Subsecretaría de Seguridad y la Policía provincial, organizó un operativo especial para acompañar los festejos por el centenario de la imposición del nombre de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro a la ciudad correntina.

El dispositivo se extenderá el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre, jornadas en las que se prevé una importante afluencia de público. El cronograma incluye una serenata el martes, mientras que el miércoles se realizarán los actos centrales, un desfile cívico-militar y distintas inauguraciones.

Áreas policiales involucradas

Del operativo participan varias dependencias:

Dirección General de Coordinación e Interior

Unidad Regional V de Santo Tomé

Dirección General de Grupos Especiales

Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica

Dirección General de Seguridad Vial

El plan prevé un despliegue antes, durante y después de cada actividad, con distribución de personal y recursos para prevenir delitos, mantener el orden público y ordenar el tránsito.

Controles viales y recomendaciones

En los accesos a Virasoro y en los controles policiales de la zona se advertirá a los conductores sobre los festejos y la mayor circulación de personas, para que puedan tomar precauciones.

Desde la Policía pidieron a quienes circulen por el área que reduzcan la velocidad, respeten las indicaciones del personal de seguridad y extremen los cuidados durante ambas jornadas.

Corredor sanitario y coordinación con otras áreas

El operativo incluye también un corredor sanitario con personal médico y de apoyo disponible mientras se desarrollen las actividades, para responder rápido ante cualquier eventualidad y, si es necesario, trasladar a personas a centros asistenciales.

La Policía coordinará su trabajo con los organizadores del evento, autoridades municipales, Bomberos y el hospital local.

La jornada central de los festejos por los 100 años del nombre de Virasoro será el miércoles 23 de septiembre, con acto oficial, desfile cívico-militar, la inauguración de un monumento y espectáculos musicales.