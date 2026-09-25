Corrientes tendrá tarifa eléctrica diferenciada para 185 mil familias

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, informó que la sanción de la ley nacional de "zonas frías" abre la puerta a un beneficio similar para las llamadas "zonas cálidas" del norte del país, entre ellas la provincia. Cerca de 185 mil familias correntinas accederían a una tarifa eléctrica diferenciada, aunque el mandatario aclaró que la medida todavía depende de una resolución nacional pendiente.

Según explicó, la ley no impacta de forma directa sobre los usuarios de Corrientes, sino que genera un ahorro fiscal a nivel nacional que en parte se destinaría a subsidiar las tarifas en zonas cálidas y muy cálidas. "Con una resolución alcanza y basta" para que el esquema empiece a funcionar, señaló, y agregó que la Nación destinaría casi el 50% de ese ahorro a sostener las tarifas diferenciadas. Adelantó además que desde la provincia trabajarán en una ley propia para darle continuidad al beneficio en el tiempo.

Cómo funcionaría el beneficio

El esquema contempla un tope de consumo subsidiado de 500 kWh entre noviembre y abril, y de 300 kWh en los seis meses restantes. El acceso estaría previsto para hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas, por lo que cada usuario deberá verificar su inscripción o realizarla a través de la página de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).

Valdés relató que la aprobación de la ley demandó un fuerte trabajo político: "nos costó lograr la ley, no había voluntad", dijo, y destacó la gestión conjunta de legisladores correntinos y de otros mandatarios del Norte Grande para reunir apoyos y sostener el quórum en el Congreso.

Salarios estatales, yerba mate y forestación

Consultado por la situación económica, el gobernador reconoció dificultades para sostener el empleo en algunos sectores golpeados por la caída del consumo y los cambios en los hábitos de compra, incluido el avance de plataformas de e-commerce del exterior. Pese a eso, ratificó que habrá nuevos aumentos salariales para los estatales, sin precisar montos ni fechas: "va a haber aumento", afirmó, y explicó que las decisiones dependen de la evolución de la coparticipación.

Sobre la agenda productiva, Valdés confirmó su participación en el Argentina Week de París, donde la delegación correntina presentará como ejes al arroz, la ganadería, la yerba mate y la actividad forestal. El gobernador expresó expectativas de que un eventual acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abra mercados para la producción provincial a través de los puertos locales.

En el plano industrial, mencionó que una planta de CLT prevé iniciar operaciones en enero, y que la provincia avanza en los requerimientos logísticos de la empresa Acon Timber y en las habilitaciones pendientes del puerto de Ituzaingó, con el objetivo de reducir costos de exportación.

Vivienda, Justicia y política

Valdés anunció que se destinará el 10% del cupo de viviendas a hogares unipersonales o unifamiliares, como parte de una estrategia para facilitar el acceso a jóvenes. También adelantó una reformulación del Plan Personal de Ahorro Previo, con aportes del sector privado, los adjudicatarios y el Estado provincial, y un financiamiento a 300 meses como opción adicional a la modalidad tradicional.

Respecto de la renuncia del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan, el gobernador dijo que la noticia "lo tomó por sorpresa" y que aún no hay un nombre definido para reemplazarlo. Precisó que la renuncia fue reprogramada para el 31 de diciembre, lo que da margen para definir los pliegos, y estimó que recién en 2027 el STJ podría completar su integración. No descartó proponer a una mujer para el cargo.

En el plano electoral, ratificó su rechazo a la implementación de las PASO y la continuidad del desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales. Sobre una posible alianza con La Libertad Avanza, aclaró que por ahora los contactos son institucionales y que no hay conversaciones concretas sobre una construcción electoral conjunta.