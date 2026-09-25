Zonas Frías: los tres senadores de Corrientes votaron a favor

El Senado convirtió en ley este jueves la reforma del régimen de Zonas Frías, con 38 votos a favor y 8 en contra. Los tres representantes de Corrientes en la Cámara alta —Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela y Carlos "Camau" Espínola— acompañaron la sanción.

La norma modifica el esquema que había sido ampliado en 2021 y concentra el beneficio general en las zonas originalmente incluidas: Patagonia, Puna y Malargüe. El oficialismo argumentó que la reforma busca ordenar y focalizar mejor los subsidios, mientras que senadores de la oposición cuestionaron el alcance del cambio.

El reclamo del Norte Grande

La votación estuvo atada a una negociación paralela con las provincias cálidas del NEA y NOA, que reclamaban que las altas temperaturas también fueran contempladas en la política energética nacional. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, había anticipado en agosto que impulsaría una tarifa diferencial como reclamo conjunto de las provincias del Norte Grande.

El planteo se formalizó el 12 de agosto en la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, en Posadas, con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Días más tarde, Valdés participó de una reunión con Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que Nación acordó avanzar con un esquema tarifario para zonas cálidas y muy cálidas, financiado con el ahorro que generaría la reorganización de Zonas Frías.

Qué cambiaría para Corrientes

Según el esquema acordado, el beneficio para la provincia contemplaría:

Ampliar de 300 a 500 kWh el bloque de consumo con precio diferencial durante noviembre y abril.

Elevar de 150 a 300 kWh el bloque general durante el resto del año.

De acuerdo con el Gobierno provincial, el mecanismo podría alcanzar a más de 180.000 hogares, cerca del 75% de los usuarios, según los criterios de ingresos establecidos.

La discusión tuvo también una dimensión parlamentaria: el Gobierno nacional necesitaba los votos para modificar un régimen ampliado durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, mientras los gobernadores del Norte Grande buscaban que se incorporara una respuesta a su propia realidad energética.

En la sesión de este jueves, el peronismo anunció que no permanecería en el recinto y la oposición intentó, sin éxito, postergar la votación mediante una moción de cuarto intermedio. Ratificado el quorum, el oficialismo avanzó y logró la sanción.

Para Corrientes y el resto de las provincias del Norte Grande, la ley aprobada no cierra la discusión: resta ver cómo se instrumenta en la práctica la tarifa diferencial acordada para las zonas cálidas.