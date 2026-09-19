Virasoro prepara festejos por sus 100 años de nombre

La ciudad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, en el nordeste de Corrientes, celebra este martes 23 de septiembre el centenario de la imposición de su nombre. El municipio, a cargo del intendente Guillermo De La Cruz, organizó un programa de actos oficiales, festejos populares y obras de puesta en valor de espacios urbanos.

El programa central del 23 de septiembre

Los actos principales se realizarán en la Plaza Libertad y sus alrededores, con un cronograma que se extiende durante toda la tarde:

14.30 : recepción de autoridades.

: recepción de autoridades. 15.00 : acto oficial con ingreso de Banderas de Ceremonias, izamiento del Pabellón Nacional y Guardia de Honor de Granaderos a Caballo, seguido de los discursos del intendente De La Cruz y del gobernador Juan Pablo Valdés, con la actuación del Ballet Oficial Martín Fierro.

: acto oficial con ingreso de Banderas de Ceremonias, izamiento del Pabellón Nacional y Guardia de Honor de Granaderos a Caballo, seguido de los discursos del intendente De La Cruz y del gobernador Juan Pablo Valdés, con la actuación del Ballet Oficial Martín Fierro. 16.00 : Gran Desfile Cívico-Militar.

: Gran Desfile Cívico-Militar. 19.30 : inauguración del Monumento del Centenario "Tierra Roja 26", en la esquina de avenida Lavalle y Sargento Cabral.

: inauguración del Monumento del Centenario "Tierra Roja 26", en la esquina de avenida Lavalle y Sargento Cabral. 20.00: cierre musical con Los Palmae y Los Príncipes de Misiones, con entrada libre y gratuita.

La serenata previa, la noche del 22

Los festejos arrancan la noche anterior, el 22 de septiembre, con la Serenata del Centenario desde las 21 en la cancha del Gimnasio Municipal, también con entrada libre y gratuita.

La grilla incluye al Ballet del Centenario, con cien bailarines en escena, además de Fulgor de Alborada, Grupo Revelación, Dalvin Cabral y Grupo P'ya Guazú, Amanecer Campero, Grupo Arete y Raíz Guaraní, que presentará la canción de Virasoro interpretada por Ramiro Rodríguez.

Completan el line-up el Grupo Serfer, Los Hijos de la Frontera del Chamamé, Edgar Miño y su grupo, Los Claveles, Iván Ruiz y el cierre a cargo de Matías Sotelo y Los Continuados. A la medianoche está previsto el canto del feliz cumpleaños para recibir el día del centenario.

Obras en espacios públicos

En paralelo a los festejos, el municipio avanza con trabajos de reacondicionamiento urbano: