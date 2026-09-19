Un gato detectó una fuga de gas que la familia no notaba

Semanas de un comportamiento repetido

El episodio comenzó un martes, cuando el gato empezó a pararse en dos patas frente a una zona de la pared de la cocina, debajo del mesón, y a rasguñarla insistentemente con las orejas hacia atrás.

La familia intentó frenar la conducta de varias formas:

Lo espantaban, pero el animal volvía al mismo lugar.

Colocaron una caja para tapar la zona, que el gato terminó corriendo.

Pusieron cinta con olor a limón, un aroma que suele desagradar a los gatos, pero rasguñó encima igual.

Con el paso de los días, el comportamiento se intensificó: el gato llegó a levantarse de noche para rasguñar la misma pared. La dueña pensó que el animal tenía un problema de salud y evaluó llevarlo al veterinario.

La sugerencia que cambió todo

Fue el hijo de la familia, de 16 años, quien planteó otra posibilidad: que hubiera algo detrás de esa pared. A partir de esa idea, llamaron a una empresa de gas, más para descartar la hipótesis que por sospechar realmente de un problema.

La revisión técnica confirmó que había una fuga de gas lenta en la tubería que pasa detrás de esa pared, del tipo que no se percibe con facilidad para quienes viven en la casa por la costumbre al ambiente.

Según explicó el técnico, la estufa ubicada a dos metros de esa zona representaba un riesgo, y era "cuestión de tiempo" para que la situación derivara en un problema mayor.

Tras la reparación, el gato no volvió a rasguñar esa pared.