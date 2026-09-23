Cuatro películas argentinas compiten por ir al Oscar

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina dio a conocer los cuatro filmes preseleccionados para representar al país en la 99ª edición de los Premios Oscar. La votación definirá qué producción nacional competirá por la estatuilla a Mejor Película Internacional.

Las cuatro películas en carrera

La lista combina documentales, una adaptación literaria y una obra teatral llevada al cine:

"El Partido" , documental de Juan Cabral y Santiago Franco sobre el cruce futbolístico entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, con la Guerra de Malvinas como trasfondo.

, documental de Juan Cabral y Santiago Franco sobre el cruce futbolístico entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, con la Guerra de Malvinas como trasfondo. "La Virgen de la Tosquera" , dirigida por Laura Casabé con guion de Benjamín Naishtat, basada en relatos de Mariana Enríquez. Ya pasó por el Festival de Sundance y fue seleccionada para los Premios Goya.

, dirigida por Laura Casabé con guion de Benjamín Naishtat, basada en relatos de Mariana Enríquez. Ya pasó por el Festival de Sundance y fue seleccionada para los Premios Goya. "Nuestra Tierra" , documental de Lucrecia Martel sobre el asesinato del dirigente comunal Javier Chocobar y el juicio posterior, centrado en el conflicto por tierras con pueblos originarios.

, documental de Lucrecia Martel sobre el asesinato del dirigente comunal Javier Chocobar y el juicio posterior, centrado en el conflicto por tierras con pueblos originarios. "Parque Lezama", adaptación de una obra de Herb Gardner dirigida por Juan José Campanella, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco como protagonistas.

Cuándo se conoce al representante argentino

La película elegida se anunciará el lunes 28 de septiembre a las 18 horas, a través de los canales oficiales de la Academia. Después de esa definición, la obra seleccionada deberá superar los filtros clasificatorios de la Academia de Hollywood para lograr la nominación definitiva en la categoría de Mejor Película Internacional.