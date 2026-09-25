Madereras del noreste correntino, ahogadas por la luz

Un reclamo que crece en el sector maderero

Empresarios de la industria forestal del noreste de Corrientes plantearon en una reunión en la sede de la Asociación Maderera y Afines de Corrientes (AMAC), en Gobernador Virasoro, la preocupación por el fuerte incremento en el costo de la energía eléctrica. El encuentro reunió a industriales de Virasoro, San Carlos, Garruchos y Santo Tomé, zonas con fuerte presencia de aserraderos y plantas de secado de madera.

Según los empresarios del sector, la electricidad llegó a representar entre el 30% y el 40% de los costos variables de producción, con subas que en algunas facturas rozaron el 100%. Sostienen que el esquema tarifario actual, al catalogarlos como "Grandes Usuarios" (GUDI), termina penalizando el nivel de consumo que necesitan para sostener sus líneas de aserrado y secado.

Semanas atrás, productores madereros de Santo Tomé ya habían planteado el reclamo de manera directa ante autoridades provinciales durante un acto público. En esa oportunidad, denunciaron lo que describieron como una distorsión en el esquema de facturación, según la cual a mayor consumo el cobro sube de forma exponencial.

La respuesta de la DPEC

Desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), a cargo del interventor Pablo Cuenca, el aumento se explica por motivos técnicos y no por decisiones locales. Según la distribuidora, los incrementos responden al traslado obligatorio de los costos que fija la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y la Secretaría de Energía de la Nación.

La DPEC atribuye el impacto a la quita de subsidios a los sectores comercial e industrial dispuesta a nivel nacional, que obliga a las distribuidoras provinciales a trasladar el valor real de la generación eléctrica, sin margen para intervenir en esos valores.

Pedidos de alivio tarifario sin respuesta favorable

Entre los reclamos del sector forestoindustrial figuran:

La creación de una "tarifa de fomento industrial" diferenciada, argumentando que Corrientes es una provincia generadora de energía a través de Yacyretá.

Una revisión a la baja del Valor Agregado de Distribución (VAD).

La apertura de planes de refinanciación en cuotas para las facturas atrasadas.

Frente a estos pedidos, la DPEC descartó por el momento aplicar subsidios cruzados o tarifas preferenciales para el sector privado, al señalar que no existe margen normativo para hacerlo. La empresa provincial explicó que su función se limita a garantizar la estabilidad del sistema de media y alta tensión y a asesorar sobre eficiencia energética, y remarcó que también debe cumplir con sus propios pagos mensuales a CAMMESA para evitar sanciones a nivel nacional.

La AMAC advirtió que, de no encontrarse una salida, podrían reducirse turnos de producción con impacto en el empleo local. Por el momento, según ambas partes, la mesa de diálogo entre el sector industrial y la distribuidora sigue abierta, aunque sin acuerdos concretos hasta el momento.