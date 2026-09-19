Gastón Ybalo dio una masterclass en Virasoro

Una capacitación sobre contenido digital

El modelo e influencer Gastón Ybalo estuvo la semana pasada en Virasoro, donde brindó una masterclass sobre redes sociales y creación de contenido.

La actividad se realizó en la Academia Inbox Moda, un espacio local dedicado a la formación en moda y comunicación digital.

Recorrida por la ciudad

Además de la capacitación, Ybalo aprovechó su estadía para conocer distintos puntos de la zona: