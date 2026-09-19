Gastón Ybalo dio una masterclass en Virasoro
El modelo e influencer visitó la ciudad correntina para capacitar sobre redes sociales y creación de contenido, y aprovechó para recorrer distintos puntos locales.
Por WebMaster 1 min de lectura178 visualizaciones
Una capacitación sobre contenido digital
El modelo e influencer Gastón Ybalo estuvo la semana pasada en Virasoro, donde brindó una masterclass sobre redes sociales y creación de contenido.
La actividad se realizó en la Academia Inbox Moda, un espacio local dedicado a la formación en moda y comunicación digital.
Recorrida por la ciudad
Además de la capacitación, Ybalo aprovechó su estadía para conocer distintos puntos de la zona:
- Visitó Establecimientos Las Marías, una de las empresas más representativas de la región.
- Recorrió otros lugares de la ciudad durante su estadía.
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