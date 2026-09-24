Valdés entregó 600 notebooks y asfalto en Virasoro

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó de los festejos por el centenario de la imposición del nombre Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro con una serie de anuncios y obras. Entregó más de 600 notebooks del programa Incluir Futuro, inauguró cuadras de asfalto y un monumento conmemorativo, y confirmó el avance de una obra vial de conectividad para la ciudad.

Entrega de notebooks y nueva compra de equipos

Se repartieron 613 notebooks entre alumnos de primer año de siete instituciones educativas de Virasoro:

Escuela Técnica "Nuevo Milenio"

Escuela Normal "Paula A. de Sarmiento"

Colegio "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield"

Escuela del Bº "Vuelta al Ombú"

Escuela del Bº "Dr. Raúl R. Alfonsín"

Escuela de Gobernador Virasoro

E.F.A. "Colonia Unión" IS 71

Durante el acto, Valdés anunció la compra de otras 10 mil computadoras por parte de la Provincia para ampliar la cobertura del programa este año. El gobernador dijo que las computadoras representan los ejes de su gestión: desarrollo, modernización e inclusión. También señaló que el objetivo es generar igualdad de oportunidades entre estudiantes y facilitar nuevas formas de aprendizaje, y destacó la incorporación de las plataformas educativas Corrientes Play y EducaPlay, con contenidos producidos en la provincia.

La ministra de Educación, Ana Miño, indicó que con esta entrega el 100% de los estudiantes secundarios de Virasoro cuenta ya con una computadora. Agregó que los dispositivos permitirán a los alumnos compartir experiencias de aprendizaje con sus docentes. El intendente de Virasoro, Guillermo De la Cruz, también se refirió al programa como una herramienta importante para la formación de los adolescentes.

Asfalto y circunvalación

Tras la entrega de equipos, Valdés inauguró junto al intendente el Monumento Umbral del Centenario, ubicado en Av. Lavalle y calle Sargento Cabral.

El gobernador también dejó inauguradas 20 cuadras de asfalto, que según indicó forman parte de un plan más amplio: la Provincia prevé avanzar con 200 cuadras en total en Virasoro.

Además, confirmó que avanza el proyecto ejecutivo para la construcción de la circunvalación de Gobernador Virasoro, obra pensada para mejorar la circulación y la conectividad de la ciudad.

El presidente de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, sostuvo que la inauguración de las obras fue posible gracias a la infraestructura desarrollada desde el organismo, con inversión provincial en la planta de Santo Tomé.