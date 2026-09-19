VirasoroVirtual
Hoy:
Emprendedores de Virasoro, en el año del centenario Virasoro se luce en Misiones con su Reina del Carpincho Virasoro prepara dos jornadas centrales por su Centenario Deudores de Musimundo: dónde asesorarse tras la quiebra Comenzó la construcción de la primera cancha de hockey sintético en Virasoro Oficial $1.535 Blue $1.550 MEP $1.540 CCL $1.598 Farmacia de turno Inés
Interes General

Repasaron la historia de la Casa de la Cultura

Una mesa redonda reunió recuerdos y datos sobre la fundación y trayectoria de este espacio comunitario, en el marco de los festejos del Centenario.

Por WebMaster 1 min de lectura186 visualizaciones
Repasaron la historia de la Casa de la Cultura

Una mesa redonda por el Centenario

Se realizó una exposición sobre la historia de la Fundación Casa de la Cultura, en el marco de las actividades por el Centenario de la comunidad.

La actividad tomó la forma de una mesa redonda titulada "La Fundación Casa de la Cultura: una experiencia abarcativa" y estuvo a cargo de:

  • Santos Alberto Platini
  • María Silvia Navajas
  • Juana Rodríguez de Soto

Recuerdos y conocimientos compartidos

Durante el encuentro, los expositores compartieron conocimientos, recuerdos y aspectos de la historia de este espacio, descripto como significativo para la comunidad.

La propuesta se enmarca en un conjunto de actividades pensadas para dar a conocer y valorar la historia local en el año del Centenario.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas