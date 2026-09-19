Repasaron la historia de la Casa de la Cultura

Una mesa redonda por el Centenario

Se realizó una exposición sobre la historia de la Fundación Casa de la Cultura, en el marco de las actividades por el Centenario de la comunidad.

La actividad tomó la forma de una mesa redonda titulada "La Fundación Casa de la Cultura: una experiencia abarcativa" y estuvo a cargo de:

Santos Alberto Platini

María Silvia Navajas

Juana Rodríguez de Soto

Recuerdos y conocimientos compartidos

Durante el encuentro, los expositores compartieron conocimientos, recuerdos y aspectos de la historia de este espacio, descripto como significativo para la comunidad.

La propuesta se enmarca en un conjunto de actividades pensadas para dar a conocer y valorar la historia local en el año del Centenario.