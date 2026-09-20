Confirman precios de entradas para la despedida de Messi

Cuándo y cómo comprar

La Selección Argentina enfrentará a Benín el 6 de octubre en el estadio Monumental, en lo que se perfila como el partido de despedida de Lionel Messi vestido de albiceleste en el país.

Las entradas se podrán adquirir a partir del 22 de septiembre desde las 18.00 a través de la plataforma Deportick.

El mismo esquema de precios y fecha de venta aplicará para el amistoso ante Burkina Faso, pautado para el 3 de octubre. En cambio, las entradas para el partido ante Bolivia, el 30 de septiembre, se podrán comprar desde el lunes 21 de septiembre, con una tabla de precios diferente.

Los precios confirmados

Estos son los valores oficiales para los partidos ante Benín y Burkina Faso:

Popular: $90.000

Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000, el valor más alto de toda la grilla

Con estas cifras confirmadas, se espera una alta demanda dado el carácter especial del encuentro ante Benín, señalado como una posible última presentación de Messi con la Selección en suelo argentino.