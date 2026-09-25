Corrientes: sube la pobreza y crece el temor por el Paraná

La pobreza alcanzó al 41% de la población

Durante el primer semestre de 2026, la pobreza en Corrientes trepó al 41%, según los datos difundidos en las últimas horas. El dato marca un incremento respecto de mediciones anteriores y se conoce en simultáneo con otra preocupación que atraviesa a la provincia: la situación hídrica.

Alerta por la crecida del río Paraná

Seis localidades ribereñas están complicadas por la crecida del río Paraná, que continúa en ascenso y genera preocupación entre las autoridades locales. El funcionario Claudio Polich advirtió que la provincia está "muy cerquita" de tener los primeros evacuados a causa del fenómeno, lo que anticipa una posible profundización de la emergencia en los próximos días.

En ese contexto, se conoció además que se halló un cargamento ilegal valuado en $420 millones en un predio ubicado sobre la costa, aunque no se precisó de qué tipo de mercadería se trata ni quiénes serían los responsables.

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