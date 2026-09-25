Corrientes: sube la pobreza y crece el temor por el Paraná
La provincia registró un fuerte aumento de la pobreza en el primer semestre, mientras la crecida del río pone en alerta a seis localidades y podría dejar los primeros evacuados.
La pobreza alcanzó al 41% de la población
Durante el primer semestre de 2026, la pobreza en Corrientes trepó al 41%, según los datos difundidos en las últimas horas. El dato marca un incremento respecto de mediciones anteriores y se conoce en simultáneo con otra preocupación que atraviesa a la provincia: la situación hídrica.
Alerta por la crecida del río Paraná
Seis localidades ribereñas están complicadas por la crecida del río Paraná, que continúa en ascenso y genera preocupación entre las autoridades locales. El funcionario Claudio Polich advirtió que la provincia está "muy cerquita" de tener los primeros evacuados a causa del fenómeno, lo que anticipa una posible profundización de la emergencia en los próximos días.
En ese contexto, se conoció además que se halló un cargamento ilegal valuado en $420 millones en un predio ubicado sobre la costa, aunque no se precisó de qué tipo de mercadería se trata ni quiénes serían los responsables.
Otros hechos relevantes de la jornada
- La Policía de Corrientes identificó al presunto autor del robo millonario ocurrido en el edificio de la radio LT7.
- La familia de Loan Peña difundió una carta abierta en la que aseguró que "no van a parar hasta saber dónde está".
- Murió el doctor Jorge Alberto Braverman, referente de la neurología infantil y exdirector del Hospital Pediátrico.
- Guillermo Semhan se refirió a su salida del Superior Tribunal de Justicia y sostuvo que "cree en la alternancia y la renovación".
- Pese al intenso calor, miles de fieles salieron a las calles de la capital correntina para acompañar la procesión de la Virgen de la Merced.
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