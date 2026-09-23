Confirman feriado nacional por la visita del Papa León XIV

El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida se definió tras una reunión en el Ministerio de Seguridad de la que participaron la ministra Alejandra Monteoliva, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las jurisdicciones que recibirán al pontífice.

Según explicó Monteoliva, el martes y el miércoles habrá feriados limitados, aplicados únicamente en los distritos donde el Papa tenga actividades previstas esos días.

La agenda del Papa en el país

De acuerdo con lo confirmado por las autoridades vaticanas, León XIV desarrollará actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba entre el 8 y el 11 de noviembre. La visita se inserta en una gira que incluye previamente un paso por Uruguay y, después de la Argentina, un viaje a Perú.

Días atrás, el canciller Pablo Quirno, la ministra Monteoliva, el vocero presidencial Adrián Ravier, el presidente de la CEA monseñor Marcelo Colombo y el nuncio apostólico Michael Wallace Banach detallaron el itinerario completo en una conferencia de prensa conjunta. Según indicó Monteoliva, el operativo de seguridad será "el más grande de la historia argentina", con:

Tres jurisdicciones involucradas

Tres aeropuertos habilitados

Un aforo estimado en siete millones de personas

Cuatro eventos masivos y once encuentros cerrados

El debate por Presupuesto y la parada en Claypole

Entre las actividades previstas figura una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, un hogar para personas con discapacidad ubicado en Claypole. Esa parada coincide con la discusión pública por los recortes al sector en el Presupuesto 2027, un tema que había generado críticas de la CEA hacia el Gobierno.

Consultado al respecto, el canciller Quirno señaló que "celebramos esa visita, es parte del conocimiento de un tema clave en la Argentina" y agregó que las políticas se conversan "de manera permanente con actores, incluido la Iglesia". El funcionario sostuvo además que no existen "diferencias fundamentales" entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica.

Por su parte, monseñor Colombo había calificado la confirmación de la gira papal como "un punto de llegada y de partida" en la relación entre la Iglesia y el Estado, y expresó su expectativa de que el encuentro sea "de hermanos".

La reunión de este martes en el Ministerio de Seguridad forma parte de un esquema de coordinación entre Nación, las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y los municipios involucrados en el operativo por la visita papal.