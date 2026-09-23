Gobernador Virasoro celebra sus 100 años con una fiesta popular

La localidad de Gobernador Virasoro, en la provincia de Corrientes, celebra el centenario de su fundación con una jornada de festejos que incluyó actividades en distintos puntos de la ciudad y una serenata nocturna que reunió a numerosos vecinos y visitantes.

Inauguraciones en Plaza Libertad

En el marco de la celebración se llevó a cabo el descubrimiento de un busto en homenaje al gobernador Valentín Virasoro, figura que da nombre a la ciudad, en la Plaza Libertad. En el mismo espacio se inauguraron nuevos juegos infantiles destinados a la comunidad.

Gimnasio renovado y serenata central

Como parte de los festejos, se inauguró el Gimnasio Municipal luego de una renovación, edificio que fue sede de la Serenata del Centenario, el evento central de la jornada.

La serenata contó con la participación de artistas invitados, entre ellos Iván Ruiz y el grupo Los Continuados, en una noche que convocó a un gran número de personas para acompañar el aniversario de los 100 años de la ciudad.

Descubrimiento del busto de Valentín Virasoro en Plaza Libertad

Inauguración de juegos infantiles

Reapertura del Gimnasio Municipal renovado

Serenata del Centenario con artistas invitados

Y Ballet Centenario con 100 bailarines.