Corrientes activa un plan de contingencia por la crecida del Paraná

Un octubre con aguas altas

La provincia de Corrientes puso en marcha un plan de contingencia preventivo ante el aumento sostenido del caudal de los ríos Paraná y Uruguay, producto de los excedentes hídricos que llegan desde Brasil. Según explicó el director de Defensa Civil provincial, Bruno Lovison, en declaraciones a Radio Dos, los niveles de septiembre superaron los registros históricos, aunque todavía están lejos de las marcas de alerta.

El funcionario advirtió que en Brasil hay un excedente importante de agua que afecta a los afluentes de ambos ríos, por lo que el escenario de aguas altas se sostendría durante todo octubre.

Las localidades que Defensa Civil identifica como más expuestas al avance del agua son:

Ciudad Capital

Itatí

Paso de la Patria

Sectores de Empedrado y Goya

Para anticiparse a un eventual agravamiento, la provincia conformó un Comité de Crisis, realizó un mapeo de riesgo para identificar a las familias más vulnerables, brindó capacitación a los municipios y avanzó con obras públicas hidráulicas.

Itatí, con el agua sobre la costanera

En Itatí, el río Paraná llegó a los 5,20 metros, tras haber marcado 5,12 metros en los días previos. La suba ya provocó que el agua avance sobre la primera pasarela de la costanera, modificando el paisaje habitual del sector turístico.

Por el momento no hay familias evacuadas y la situación se mantiene bajo control, aunque el intendente Francisco Romero señaló que los pronósticos anticipan nuevos repuntes en los próximos días. El municipio estableció la marca de alerta en 6,80 metros y activará el plan de contingencia completo si el río llega a los 7,20 metros, punto en el que comenzarían las evacuaciones.

Como resguardo preventivo, la Comuna dejó preparados:

Dos galpones municipales

Un inmueble alquilado

15 habitaciones cedidas por la Iglesia

Obras y prevención en Paso de la Patria

En Paso de la Patria, la Municipalidad puso en tareas a las cuadrillas de Obras Públicas para limpiar y reacondicionar la red de desagües pluviales, con el objetivo de garantizar un drenaje adecuado ante las lluvias que suelen asociarse al fenómeno de El Niño.

El gobierno local pidió a los vecinos colaborar con el mantenimiento de la red hídrica: no arrojar residuos en zanjas ni en la vía pública, y evitar sacar las bolsas de basura en días de tormenta.