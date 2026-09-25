Zeni invierte en Esquina para triplicar su producción forestal

Un plan para ampliar la capacidad industrial

La empresa Zeni avanza con un plan de inversiones en el departamento de Esquina, Corrientes, con el objetivo de triplicar su capacidad de procesamiento industrial. La firma tiene más de seis décadas de trayectoria en la provincia y medio siglo de trabajo específico en el desarrollo forestal.

El establecimiento cubre toda la cadena productiva, desde la plantación de bosques hasta la exportación de productos terminados. Actualmente emplea a más de 300 personas y destina el 100% de su producción primaria a la construcción de viviendas en Estados Unidos, mientras que subproductos como el pellet se comercializan en el mercado interno.

Según los datos de la empresa, la planta recibe hoy entre 18 y 20 camiones de rollos de madera por día, lo que permite una manufactura mensual de entre 75 y 85 contenedores. El gerente de planta, Damián Sánchez, explicó que el ciclo de producción —desde el ingreso del rollo hasta la salida del contenedor— puede llevar entre 10 y 30 días, según la rotación de los stocks intermedios.

Nuevo equipamiento y respaldo oficial

Para resolver los cuellos de botella que genera el uso continuo del equipamiento actual, la compañía se encuentra en la etapa final de instalación de:

una caldera de última generación con el triple de capacidad energética

una línea de secado contraflow de alta eficiencia

Las instalaciones fueron recorridas por el ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, junto al secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Luis Mestres. Chávez señaló que el acompañamiento a inversiones privadas de este tipo responde a una directriz del gobernador Juan Pablo Valdés, orientada a sostener una articulación permanente entre el Estado provincial y el sector forestoindustrial.

La logística, el principal desafío

El crecimiento proyectado enfrenta un obstáculo: los altos costos del transporte terrestre hacia las terminales de exportación más alejadas. En ese contexto, la construcción del futuro Puerto de Lavalle aparece como una obra de infraestructura clave para reducir los costos de flete de las cargas producidas en la región.