YPF subirá 1% la nafta y el gasoil desde este sábado

YPF anunció que desde las cero horas de este sábado aplicará un incremento promedio del 1% en los precios de la nafta y el gasoil en todo el país.

Un ajuste menor al del resto del mercado

La suba se da después de que el barril de petróleo Brent, referencia para el mercado argentino, superara los US$100. Ese salto ya había llevado a las demás petroleras privadas a aumentar sus precios en surtidor entre un 2% y un 5%, mientras YPF esperó unos días antes de mover sus valores.

Según explicó la compañía en un comunicado, el aumento se enmarca en el esquema de "buffer de precios" que aplica desde abril, pensado para amortiguar el impacto de la volatilidad internacional del crudo en el mercado local. La empresa sostuvo que este mecanismo busca sostener un acuerdo con los consumidores sin trasladar de manera directa las fluctuaciones externas, a la vez que acompaña la evolución de la demanda.

La petrolera de mayoría estatal indicó además que continuará con su sistema de "micropricing", que permite ajustar los precios según:

oferta y demanda de cada zona

nivel de competencia local

franjas horarias

corredores y regiones geográficas

Qué dijo el CEO de la compañía

El titular de YPF, Horacio Marín, se refirió al tema en una entrevista radial y señaló que la empresa "va a ir viendo cómo evoluciona el precio del petróleo y los márgenes", y remarcó que la suba internacional del crudo "dejó de ser algo de corto plazo".

Marín reconoció que otras compañías ya habían trasladado el aumento a sus precios, pero indicó que YPF ajustará sus valores en función de la demanda, dentro del esquema de buffer que definió como "yo te ayudo como me ayudás". También ratificó que la compañía seguirá aplicando el sistema de micropricing para adaptar sus precios según el comportamiento de cada mercado.