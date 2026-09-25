Fusion Fashion Night vuelve el 17 de octubre en Santo Tomé
La tercera edición del evento de moda regional cambia de sede y reunirá diseñadores, marcas y un desfile abierto al público.
Por WebMaster 1 min de lectura70 visualizaciones
Tercera edición con nueva sede
Fusion Fashion Night llega a su tercera edición el 17 de octubre en Santo Tomé, luego de haberse realizado en ediciones anteriores en otra locación. El evento reúne a diseñadores y marcas de indumentaria en un desfile pensado para la escena de moda regional.
La propuesta incluye:
- Presentación de colecciones de diseñadores
- Participación de marcas comerciales locales
- Desfile central como eje del evento
Qué se espera del evento
Los organizadores señalan que buscan generar mayor impacto que en ediciones anteriores con el cambio de sede. La convocatoria está dirigida al público interesado en moda y tendencias de la región.
Con la participación de Moro indumentaria.
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