Fusion Fashion Night vuelve el 17 de octubre en Santo Tomé

Tercera edición con nueva sede

Fusion Fashion Night llega a su tercera edición el 17 de octubre en Santo Tomé, luego de haberse realizado en ediciones anteriores en otra locación. El evento reúne a diseñadores y marcas de indumentaria en un desfile pensado para la escena de moda regional.

La propuesta incluye:

Presentación de colecciones de diseñadores

Participación de marcas comerciales locales

Desfile central como eje del evento

Qué se espera del evento

Los organizadores señalan que buscan generar mayor impacto que en ediciones anteriores con el cambio de sede. La convocatoria está dirigida al público interesado en moda y tendencias de la región.

Con la participación de Moro indumentaria.