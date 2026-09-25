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Argentina Sub-19 cayó por penales ante Paraguay en la final

El equipo dirigido por Diego Placente se quedó con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos, tras definirse en la tanda de penales frente a Paraguay.

Por WebMaster 1 min de lectura33 visualizaciones
Argentina Sub-19 cayó por penales ante Paraguay en la final

Definición desde los doce pasos

La Selección argentina Sub-19 disputó la final de los Juegos Suramericanos ante Paraguay en el Estadio Marcelo Bielsa y cayó en la definición por penales, quedándose con la medalla de plata.

El equipo conducido por Diego Placente llegó a la instancia decisiva tras superar las rondas previas del certamen, pero no pudo quedarse con el oro en el partido definitorio.

El resultado

  • Paraguay se consagró campeón al imponerse en la tanda de penales.
  • Argentina finalizó en el segundo puesto del torneo.
  • La definición se produjo en el Estadio Marcelo Bielsa.

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