Corrientes lleva más de 50 propuestas turísticas a la FIT

Participación conjunta de municipios y privados

El Ministerio de Turismo de Corrientes confirmó su presencia en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se realizará en La Rural de Palermo, Buenos Aires, del 26 al 29 de septiembre. La provincia se presentará dentro de un stand de la región Litoral junto a 21 municipios y 34 operadores turísticos.

Entre las localidades que llevarán sus propuestas están Gobernador Virasoro, Santo Tomé e Ituzaingó, además de la ciudad de Corrientes, Goya, Mercedes, Bella Vista, Paso de la Patria, Itatí, Colonia Carlos Pellegrini, Monte Caseros, Loreto, Esquina y otros distritos.

El ministro Juan Enrique Braillard Poccard explicó que el objetivo es promover el destino todo el año y no solo en temporada alta, y remarcó la posibilidad de generar vínculos comerciales para el sector privado. También señaló que la feria servirá para difundir la página web oficial y el asistente virtual con inteligencia artificial que utiliza el organismo.

Propuestas y operadores confirmados

Entre los atractivos que se exhibirán figuran:

Experiencias vinculadas al carnaval y a la Fiesta Nacional del Chamamé

Pesca deportiva y paseos náuticos

Recorridos por los Esteros del Iberá

Turismo rural y corredores gastronómicos

El listado de operadores privados incluye alojamientos y agencias de distintas localidades, entre ellos Hotel Puerto Valle y Wild Wetland Lodge de Ituzaingó, además de posadas y cabañas de Carlos Pellegrini, Bella Vista, Concepción, Goya, Itatí, Loreto y la ciudad de Corrientes. Según el ministerio, durante los cuatro días de feria podrían sumarse nuevas propuestas de acuerdo con la demanda y las oportunidades comerciales que surjan.