Fallecio el periodista Oscar González Oro a los 74 años

Oscar González Oro, una de las voces más reconocidas de la radio argentina, falleció a los 74 años. Desde hacía tiempo vivía en Uruguay, alejado de la actividad periodística.

Mensajes que anticipaban su despedida

En enero, el periodista había compartido un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores: "Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz", escribió.

En ese mismo texto dejó una idea de cómo quería ser recordado: "Sé que mi nombre resonará en oídos queridos. Díganlo una vez por día. Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir eternamente".

Meses antes, en junio del año pasado, también había publicado en sus historias de Instagram una reflexión sobre los vínculos y el paso del tiempo, en la que invitaba a no dar por sentado ningún encuentro con los seres queridos.

El retiro de los medios en 2021

En marzo de 2021, González Oro anunció su salida de los medios durante una emisión de La vida misma, el programa que conducía en Radio Rivadavia.

"Me llegó la jubilación, estoy anunciando mi retiro de los medios", había dicho en aquel momento, explicando que buscaba dedicarle más tiempo a su familia.

En esa misma declaración, el periodista enumeró los motivos de su decisión:

Un cansancio moral por la situación del país

Un cansancio espiritual vinculado a su relación con la Iglesia

Un cansancio físico, tras haber pasado buena parte de sus 70 años dentro de un estudio de radio

Reconoció entonces que ese ritmo de trabajo lo había alejado de los últimos 20 años de vida de sus hijos, algo que también pesó en su decisión de dar un paso al costado.