Tapebicuá: los trabajadores buscan reactivarla en octubre

Trabajadores al frente de la recuperación

La Forestadora Tapebicuá, una de las plantas foresto-industriales más importantes de Virasoro, atraviesa un proceso de recuperación impulsado por sus propios empleados tras un largo período de inactividad, falta de inversión e incertidumbre que afectó a decenas de familias.

Según relató César Alberto Gómez, delegado de los trabajadores, 35 empleados permanecen en la planta realizando tareas de limpieza, seguridad y mantenimiento de la maquinaria, con ingreso y cobertura de seguro mientras avanza el acondicionamiento de las instalaciones.

Uno de los avances más recientes fue la normalización del suministro eléctrico, lo que permitió recuperar la iluminación en toda la fábrica y continuar con las tareas de puesta a punto del predio.

El rol de la Justicia y el objetivo de octubre

El proceso de recuperación se dio en el marco de una intervención judicial, con la designación de una interventora al frente de la planta. Los trabajadores destacaron que esa decisión permitió ordenar la situación interna y empezar a proyectar la reactivación productiva.

El objetivo es volver a poner en funcionamiento las tres áreas clave del circuito industrial:

la planta de compensado

el aserradero

la caldera

La expectativa del personal es retomar la producción de forma progresiva durante octubre. "Estamos trabajando para que Tapebicuá vuelva a producir y genere nuevamente trabajo en Virasoro", afirmó Gómez.

Cuestionamientos al sindicato

En medio del proceso, el delegado cuestionó el rol de la conducción sindical. "El sindicato nos abandonó, nos dejó en la calle y no dio la cara", sostuvo Gómez, quien afirmó que en el momento más crítico del conflicto los trabajadores quedaron sin acompañamiento ni respuestas por parte de la representación gremial.

Para Virasoro, la reactivación de Tapebicuá representa la posibilidad de recuperar un motor económico que durante años generó empleo directo e indirecto vinculado a la actividad forestal de la zona.