Corrientes llevará 21 municipios a la FIT 2026 en Buenos Aires

El Gobierno de Corrientes participará de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se realizará del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Palermo, Buenos Aires. La provincia integrará el pabellón de la región Litoral.

La comitiva estará compuesta por 21 municipios y 34 operadores turísticos privados, según informó el Ministerio de Turismo provincial.

Objetivos de la participación

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, señaló que el propósito central es la promoción de la oferta provincial durante todo el año, no solo en temporada alta. También busca consolidar oportunidades comerciales para los prestadores del sector.

Braillard Poccard indicó que la feria será una instancia para mostrar el sitio web oficial y el asistente con inteligencia artificial que la provincia incorporó a su estrategia de promoción.

Qué se exhibirá en el estand

Durante las cuatro jornadas de exposición, la delegación correntina presentará propuestas vinculadas a:

Los Esteros del Iberá

La Fiesta Nacional del Chamamé

Los caminos del carnaval

Pesca deportiva con devolución

Paseos náuticos y turismo rural

Degustaciones de gastronomía regional

Municipios y operadores presentes

Participarán las Secretarías de Turismo de la ciudad capital y de las comunas de Riachuelo, Paso de la Patria, Ramada Paso, San Luis del Palmar, El Sombrero, Itatí, Concepción del Yaguareté Corá, Mercedes, Gobernador Virasoro, Santo Tomé, Colonia Carlos Pellegrini, Goya, Pueblo Libertador, Ituzaingó, Bella Vista, Isla Apipé, Mburucuyá, Monte Caseros, Loreto y Esquina.

Por el sector privado asistirán cámaras empresariales, agencias de viajes, complejos hoteleros y posadas de los portales de Pellegrini, Concepción, Loreto e Ituzaingó, junto con la Asociación Civil Corredor Jesuítico Guaraní.