Virasoro clasificó al Nacional en canotaje

Deportistas de la ciudad se impusieron en la instancia provincial de los Juegos Correntinos 2026 y avanzaron a la etapa nacional de la disciplina.

Por WebMaster 25 de septiembre de 2026 · 18:20 1 min de lectura 30 visualizaciones

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Clasificación en la laguna de Las Marías La instancia provincial de canotaje de los Juegos Correntinos 2026 se disputó en la laguna del establecimiento Las Marías. Representantes de Virasoro lograron la clasificación a la etapa nacional de la competencia, tras la definición realizada en ese predio. Qué sigue Los deportistas clasificados representarán a la ciudad en la próxima instancia nacional de los Juegos Correntinos 2026, en la disciplina canotaje.

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