Virasoro clasificó al Nacional en canotaje
Deportistas de la ciudad se impusieron en la instancia provincial de los Juegos Correntinos 2026 y avanzaron a la etapa nacional de la disciplina.
Por WebMaster 1 min de lectura30 visualizaciones
Clasificación en la laguna de Las Marías
La instancia provincial de canotaje de los Juegos Correntinos 2026 se disputó en la laguna del establecimiento Las Marías.
Representantes de Virasoro lograron la clasificación a la etapa nacional de la competencia, tras la definición realizada en ese predio.
Qué sigue
Los deportistas clasificados representarán a la ciudad en la próxima instancia nacional de los Juegos Correntinos 2026, en la disciplina canotaje.
Comentarios
Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.
Notas relacionadas
Deportes
Desiderio Sosa se consagró campeón en Fútbol Veteranos +35
20 de septiembre de 2026 · 17:16 hace 5 días 726 visualizaciones
Deportes
Ituzaingó y Santo Tomé irán a los Juegos Evita
18 de septiembre de 2026 · 06:35 18 de septiembre de 2026 522 visualizaciones
Deportes
Valdés viajó a Rosario a alentar a atletas correntinos
18 de septiembre de 2026 · 06:30 18 de septiembre de 2026 784 visualizaciones
Deportes
Comenzó la construcción de la primera cancha de hockey sintético en Virasoro
18 de septiembre de 2026 · 06:24 18 de septiembre de 2026 1.020 visualizaciones