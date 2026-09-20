Desiderio Sosa se consagró campeón en Fútbol Veteranos +35
El torneo organizado por la Asociación Virasoreña de Fútbol Veteranos cerró con la entrega de premios en el marco de los festejos por el Centenario, con la presencia del intendente Guillermo De La Cruz.
Entrega de premios en el marco del Centenario
El Club Desiderio Sosa se quedó con el título del torneo de Fútbol Veteranos en la categoría +35, organizado por la Asociación Virasoreña de Fútbol Veteranos. El certamen se desarrolló dentro de las actividades por el Centenario de la ciudad.
El Club Casa Amarilla obtuvo el segundo puesto como subcampeón de la competencia.
Presencia municipal
El intendente Guillermo De La Cruz participó de la jornada junto al director de Deportes del municipio, y estuvieron presentes en la entrega de los premios a los equipos participantes.
Desde el municipio remarcaron su acompañamiento a las actividades deportivas que se desarrollan en la ciudad.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.