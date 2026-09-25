Denuncian a un policía por cobrar una coima en el puente Chaco-Corrientes

Un video que expone un presunto cobro irregular

Un turista de nacionalidad brasileña denunció a través de redes sociales que un policía le exigió el pago de 200 mil pesos en un control vial sobre el puente interprovincial General Manuel Belgrano, que une Chaco y Corrientes.

El hecho quedó registrado en un video grabado por el propio conductor, que luego decidió hacerlo público. Según su relato, debió pagar en el lugar para poder continuar viaje.

Qué se ve en el video

En las imágenes difundidas se escucha a un funcionario policial decirle al conductor: "Acá hay cámara de seguridad y al ver esto está la infracción", frase que el turista interpretó como una forma de presión para que entregara el dinero.

De acuerdo con el relato del denunciante:

el control se produjo en el puente que conecta ambas provincias

un efectivo le señaló una supuesta infracción de tránsito

exigió el pago en efectivo, allí mismo, para dejarlo continuar

el conductor terminó accediendo ante la insistencia policial

El turista expresó dudas sobre la legalidad del procedimiento y decidió difundir el video para that se conociera el episodio, lo que generó repudio entre usuarios de la región al viralizarse en redes sociales.

Hasta el momento no trascendió una respuesta oficial de la Policía de Corrientes ni de las autoridades de tránsito sobre el episodio denunciado.