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Comenzó la construcción de la primera cancha de hockey sintético en Virasoro

La empresa adjudicataria inició los trabajos de movimiento de suelo para levantar la cancha, una obra impulsada junto al Gobierno de Corrientes que busca darle un impulso al hockey local.

Por WebMaster 1 min de lectura67 visualizaciones
Comenzó la construcción de la primera cancha de hockey sintético en Virasoro

Primeros trabajos en el terreno

Comenzaron las obras para construir la primera cancha de hockey sobre césped sintético de Virasoro. La empresa a cargo del proyecto ya realiza las tareas de movimiento de suelo en el predio donde se emplazará la instalación.

Una obra con financiamiento provincial

La construcción se lleva adelante con el acompañamiento del Gobierno de Corrientes, que respalda el proyecto a través de una decisión impulsada por el gobernador Juan Pablo Valdés.

Según se informó, se trata de una obra esperada por la comunidad deportiva local, orientada a impulsar el desarrollo del hockey en la ciudad. Por el momento no se difundieron precisiones sobre plazos de ejecución, superficie total ni presupuesto asignado a los trabajos.

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