Ituzaingó y Santo Tomé irán a los Juegos Evita
Los dos equipos se consagraron campeones de fútbol de salón en la final provincial de los Juegos Correntinos y clasificaron a la instancia nacional en Mar del Plata.
Definiciones en Corrientes
Ituzaingó se coronó campeón en la rama femenina y Santo Tomé en la masculina, tras disputarse la fase provincial de fútbol de salón de los Juegos Correntinos 2026. Con ese resultado, ambos equipos obtuvieron la clasificación a los Juegos Nacionales Evita, que se jugarán en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre.
Las finales, organizadas por la Secretaría de Deportes de la provincia, se realizaron durante la mañana del miércoles en dos sedes distintas: los partidos femeninos en el Gimnasio de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y los masculinos en el estadio del Club Hércules.
Los equipos que compitieron
En la rama femenina, además de Ituzaingó, participaron:
- Mercedes
- Bella Vista
- Virasoro
- Santa Rosa
- Capital
En la masculina, junto a Santo Tomé, jugaron:
- Mantilla
- Curuzú Cuatiá
- Caá Catí
- Itatí
- Empedrado
Balance oficial
El secretario de Deportes, Jorge Terrile, destacó el respaldo del gobernador Juan Pablo Valdés para la realización de los Juegos Correntinos 2026 y de esta instancia provincial de fútbol de salón en particular.
Terrile calificó a los Juegos Correntinos como "una verdadera política de Estado, que integra a toda la provincia a través del deporte". Según el funcionario, ver a jóvenes y adultos mayores "participando, compitiendo y creciendo en valores" representa un motivo de orgullo para la provincia.
El funcionario provincial adelantó además que el Gobierno seguirá "acompañando y fortaleciendo" el programa deportivo.
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