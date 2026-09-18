Ituzaingó y Santo Tomé irán a los Juegos Evita

Definiciones en Corrientes

Ituzaingó se coronó campeón en la rama femenina y Santo Tomé en la masculina, tras disputarse la fase provincial de fútbol de salón de los Juegos Correntinos 2026. Con ese resultado, ambos equipos obtuvieron la clasificación a los Juegos Nacionales Evita, que se jugarán en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre.

Las finales, organizadas por la Secretaría de Deportes de la provincia, se realizaron durante la mañana del miércoles en dos sedes distintas: los partidos femeninos en el Gimnasio de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y los masculinos en el estadio del Club Hércules.

Los equipos que compitieron

En la rama femenina, además de Ituzaingó, participaron:

Mercedes

Bella Vista

Virasoro

Santa Rosa

Capital

En la masculina, junto a Santo Tomé, jugaron:

Mantilla

Curuzú Cuatiá

Caá Catí

Itatí

Empedrado

Balance oficial

El secretario de Deportes, Jorge Terrile, destacó el respaldo del gobernador Juan Pablo Valdés para la realización de los Juegos Correntinos 2026 y de esta instancia provincial de fútbol de salón en particular.

Terrile calificó a los Juegos Correntinos como "una verdadera política de Estado, que integra a toda la provincia a través del deporte". Según el funcionario, ver a jóvenes y adultos mayores "participando, compitiendo y creciendo en valores" representa un motivo de orgullo para la provincia.

El funcionario provincial adelantó además que el Gobierno seguirá "acompañando y fortaleciendo" el programa deportivo.