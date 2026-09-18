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Ituzaingó y Santo Tomé irán a los Juegos Evita

Los dos equipos se consagraron campeones de fútbol de salón en la final provincial de los Juegos Correntinos y clasificaron a la instancia nacional en Mar del Plata.

Por WebMaster 1 min de lectura13 visualizaciones
Ituzaingó y Santo Tomé irán a los Juegos Evita

Definiciones en Corrientes

Ituzaingó se coronó campeón en la rama femenina y Santo Tomé en la masculina, tras disputarse la fase provincial de fútbol de salón de los Juegos Correntinos 2026. Con ese resultado, ambos equipos obtuvieron la clasificación a los Juegos Nacionales Evita, que se jugarán en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre.

Las finales, organizadas por la Secretaría de Deportes de la provincia, se realizaron durante la mañana del miércoles en dos sedes distintas: los partidos femeninos en el Gimnasio de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y los masculinos en el estadio del Club Hércules.

Los equipos que compitieron

En la rama femenina, además de Ituzaingó, participaron:

  • Mercedes
  • Bella Vista
  • Virasoro
  • Santa Rosa
  • Capital

En la masculina, junto a Santo Tomé, jugaron:

  • Mantilla
  • Curuzú Cuatiá
  • Caá Catí
  • Itatí
  • Empedrado

Balance oficial

El secretario de Deportes, Jorge Terrile, destacó el respaldo del gobernador Juan Pablo Valdés para la realización de los Juegos Correntinos 2026 y de esta instancia provincial de fútbol de salón en particular.

Terrile calificó a los Juegos Correntinos como "una verdadera política de Estado, que integra a toda la provincia a través del deporte". Según el funcionario, ver a jóvenes y adultos mayores "participando, compitiendo y creciendo en valores" representa un motivo de orgullo para la provincia.

El funcionario provincial adelantó además que el Gobierno seguirá "acompañando y fortaleciendo" el programa deportivo.

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