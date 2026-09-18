Valdés viajó a Rosario a alentar a atletas correntinos

Apoyo a los deportistas correntinos

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, viajó a Rosario para presenciar la participación de ocho deportistas correntinos que integran la delegación argentina en los Juegos Suramericanos.

Durante su visita, Valdés manifestó su respaldo a los representantes de la provincia que compiten bajo la bandera nacional en la cita deportiva regional.

Encuentros con otros mandatarios

En el marco de la jornada, el mandatario correntino agradeció la recepción brindada por:

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Valdés también se reencontró con los gobernadores de Chubut y Córdoba, quienes asistieron al evento en calidad de representantes de sus respectivas provincias.

Los Juegos Suramericanos se desarrollan actualmente en la ciudad de Rosario, con la participación de delegaciones de distintos países de la región.