Zeni invierte en Esquina para triplicar su producción maderera

Inversión para ampliar capacidad

La maderera Zeni avanza en un plan de inversiones en su planta de Esquina con el objetivo de triplicar su capacidad de procesamiento. La empresa tiene más de seis décadas de trayectoria en Corrientes y más de 50 años dedicados específicamente al desarrollo maderero.

El establecimiento industrial emplea a más de 300 personas y abarca toda la cadena productiva: desde la plantación de los bosques propios hasta la exportación del producto terminado.

Autoridades del Ministerio de Producción provincial, encabezadas por el ministro Walter Chávez y el secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Luis Mestres, realizaron una recorrida técnica por las instalaciones para acompañar el proceso de expansión.

Chávez señaló que el gobernador Juan Pablo Valdés impulsó como uno de los ejes de gestión el trabajo cercano con el sector privado, a través de visitas y articulación permanente con las empresas de la provincia.

Producción con destino de exportación

La planta procesa actualmente entre 18 y 20 camiones de rollos de madera por día, lo que se traduce en una manufactura mensual de entre 75 y 85 contenedores.

El 100% de la producción primaria tiene destino de exportación , principalmente a viviendas en Estados Unidos.

, principalmente a viviendas en Estados Unidos. Solo los subproductos, como el pellet, quedan para consumo interno.

Según explicó Damián Sánchez, gerente de planta de Zeni, el ciclo productivo completo —desde que ingresa el rollo hasta que sale el contenedor— demanda un mínimo de 10 días, aunque puede extenderse hasta 30 días dependiendo de la rotación de los stocks intermedios.

Nueva caldera y desafío logístico

Para superar las limitaciones operativas generadas por el uso prolongado del equipamiento actual, la empresa se encuentra en la etapa final de instalación de una caldera con el triple de capacidad energética que la anterior, junto con una línea de secado contraflow de alta eficiencia.

El principal desafío para sostener la escala de producción proyectada es la logística, debido a los costos del transporte terrestre hacia terminales portuarias alejadas. En ese sentido, la construcción del futuro Puerto de Lavalle aparece como una obra clave para reducir los costos de flete de las cargas locales.