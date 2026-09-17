Valdés se reunió con Santilli y gobernadores del Norte Grande
El gobernador electo de Corrientes participó de un encuentro con el jefe de Gabinete y los mandatarios de Salta, Tucumán y Catamarca para delinear proyectos conjuntos con la Nación.
Encuentro con la Nación
El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se reunió con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y con los gobernadores de Salta, Tucumán y Catamarca, en el marco de la agenda de trabajo del Norte Grande.
El encuentro tuvo como eje el diálogo sobre proyectos estratégicos y gestiones conjuntas entre el Gobierno nacional y las provincias de la región.
Ejes de la agenda regional
Según se informó, la reunión permitió abordar temas de interés común y fortalecer la articulación institucional entre las jurisdicciones del Norte Grande y la Nación.
Entre los objetivos planteados por los participantes se mencionaron:
- Impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo de la región.
- Coordinar acciones entre provincias y Nación.
- Acompañar el crecimiento productivo y las oportunidades para los habitantes del Norte Grande.
No se detallaron plazos ni montos de inversión asociados a los proyectos discutidos.
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