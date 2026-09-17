Valdés se reunió con Santilli y gobernadores del Norte Grande

Encuentro con la Nación

El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se reunió con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y con los gobernadores de Salta, Tucumán y Catamarca, en el marco de la agenda de trabajo del Norte Grande.

El encuentro tuvo como eje el diálogo sobre proyectos estratégicos y gestiones conjuntas entre el Gobierno nacional y las provincias de la región.

Ejes de la agenda regional

Según se informó, la reunión permitió abordar temas de interés común y fortalecer la articulación institucional entre las jurisdicciones del Norte Grande y la Nación.

Entre los objetivos planteados por los participantes se mencionaron:

Impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo de la región.

Coordinar acciones entre provincias y Nación.

Acompañar el crecimiento productivo y las oportunidades para los habitantes del Norte Grande.

No se detallaron plazos ni montos de inversión asociados a los proyectos discutidos.