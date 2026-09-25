Corrientes tendrá tarifa diferenciada para 185 mil usuarios

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó la aprobación de la ley que crea las "zonas cálidas", un esquema de tarifas diferenciadas de energía para provincias del norte argentino que registran altas temperaturas durante buena parte del año.

Un beneficio para 185 mil usuarios

Según explicó Valdés, la medida es la contracara de las ya existentes "zonas frías", que desde hace años otorgan descuentos en las facturas de gas y electricidad a distritos con bajas temperaturas.

Corrientes sumará alrededor de 185 mil usuarios beneficiados por la nueva categoría de "zonas cálidas".

por la nueva categoría de "zonas cálidas". El esquema alcanza a distintas provincias del norte del país , no solo a Corrientes.

, no solo a Corrientes. El beneficio consiste en una tarifa diferenciada respecto del resto del territorio nacional.

Declaraciones del gobernador

Valdés hizo estas declaraciones durante una entrevista radial, donde detalló los alcances de la ley recién aprobada y su impacto directo en los usuarios correntinos. El mandatario provincial destacó que la normativa reconoce las particularidades climáticas de la región para definir el esquema tarifario aplicado a los servicios energéticos.