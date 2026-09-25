Zonas Frías: Corrientes tendrá tarifas eléctricas diferenciadas

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que el Senado nacional avanzó con la reforma del régimen de Zonas Frías y que en los próximos días se espera la resolución que habilitará tarifas diferenciadas de electricidad para las regiones cálidas y muy cálidas del país, entre ellas Corrientes.

En diálogo con Radio Sudamericana, Valdés señaló que la sesión del Senado tuvo "mucho interés para Corrientes" por las demoras que había sufrido la iniciativa. "Se cumplió la parte de la ley y ahora la semana que viene debería salir la resolución", afirmó.

Alcance del beneficio

Según el mandatario, la medida no impacta de manera directa sobre los correntinos pero habilita un mecanismo de ahorro que luego se traduce en tarifas diferenciadas a través de una resolución específica.

Cerca de 185.000 familias de Corrientes se verán beneficiadas , según estimó Valdés.

, según estimó Valdés. El esquema contempla hasta 500 kWh subsidiados entre noviembre y abril , los meses de mayor consumo.

, los meses de mayor consumo. Durante el resto del año, de mayo a octubre, el tope bajaría a 300 kWh.

El gobernador calificó la medida como "muy necesaria para el día a día de la gente" por su impacto en el bolsillo, y adelantó que se buscará impulsar una ley que sostenga el esquema en el tiempo, más allá de la resolución.

Quiénes pueden acceder

El subsidio está dirigido a hogares cuyos ingresos netos familiares totales sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) que mide el Indec.

Valdés pidió a quienes ya están inscriptos en el programa que revisen su situación para evitar inconvenientes en la aplicación del beneficio. El registro puede realizarse a través de la página web de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec).