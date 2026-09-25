Misa y coro por el Centenario en San Antonio de Padua

Una jornada por los 100 años

La comunidad está invitada a una misa por el aniversario de la ciudad, que se realizará el 26 de septiembre en la parroquia San Antonio de Padua, dentro de las actividades organizadas por el Centenario.

Después del oficio religioso, se presentará el Coro del Senado, en un encuentro que se enmarca en los festejos por el siglo de vida de la localidad.

Horarios y lugar

19 h : Misa por el Centenario

: Misa por el Centenario 20 h : Presentación del Coro del Senado

: Presentación del Coro del Senado Lugar: Parroquia San Antonio de Padua

La actividad es abierta a todos los vecinos que quieran participar del festejo.