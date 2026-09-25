Misa y coro por el Centenario en San Antonio de Padua
La ciudad celebra sus 100 años con una misa y la presentación del Coro del Senado, el próximo 26 de septiembre en la parroquia San Antonio de Padua.
Por WebMaster 1 min de lectura87 visualizaciones
Una jornada por los 100 años
La comunidad está invitada a una misa por el aniversario de la ciudad, que se realizará el 26 de septiembre en la parroquia San Antonio de Padua, dentro de las actividades organizadas por el Centenario.
Después del oficio religioso, se presentará el Coro del Senado, en un encuentro que se enmarca en los festejos por el siglo de vida de la localidad.
Horarios y lugar
- 19 h: Misa por el Centenario
- 20 h: Presentación del Coro del Senado
- Lugar: Parroquia San Antonio de Padua
La actividad es abierta a todos los vecinos que quieran participar del festejo.
Comentarios
Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.
Notas relacionadas
Interes General
Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos
25 de septiembre de 2026 · 08:41 hace 1 hora 55 visualizaciones
Interes General
El Paraná crece y alcanza su nivel más alto en un año
23 de septiembre de 2026 · 08:42 hace 2 días 451 visualizaciones
Interes General
Gobernador Virasoro celebra sus 100 años con una fiesta popular
23 de septiembre de 2026 · 07:52 hace 2 días 501 visualizaciones
Interes General
Virasoro se prepara para celebrar sus 100 años
22 de septiembre de 2026 · 17:11 hace 2 días 539 visualizaciones