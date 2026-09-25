Dónde y cuándo

La Dirección de Bromatología realizará una jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.

Lugar: Bulevar Bº 325, en la zona de Tarragó Ros y La Calandria

Bulevar Bº 325, en la zona de Tarragó Ros y La Calandria Día: viernes 25 de septiembre

viernes 25 de septiembre Horario: de 9 a 18 h

Por qué vacunar

Desde el organismo municipal remarcaron que la vacunación protege tanto a los animales como a la salud de la comunidad, ya que la rabia es una enfermedad transmisible que puede afectar también a las personas.

La atención será sin costo para los vecinos que se acerquen con sus mascotas durante el horario establecido.