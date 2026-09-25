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Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos

La Dirección de Bromatología organiza una nueva jornada para inmunizar a mascotas contra la rabia, este viernes en el barrio Tarragó Ros y La Calandria.

Por WebMaster 1 min de lectura55 visualizaciones
Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos

Dónde y cuándo

La Dirección de Bromatología realizará una jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.

  • Lugar: Bulevar Bº 325, en la zona de Tarragó Ros y La Calandria
  • Día: viernes 25 de septiembre
  • Horario: de 9 a 18 h

Por qué vacunar

Desde el organismo municipal remarcaron que la vacunación protege tanto a los animales como a la salud de la comunidad, ya que la rabia es una enfermedad transmisible que puede afectar también a las personas.

La atención será sin costo para los vecinos que se acerquen con sus mascotas durante el horario establecido.

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