Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos
La Dirección de Bromatología organiza una nueva jornada para inmunizar a mascotas contra la rabia, este viernes en el barrio Tarragó Ros y La Calandria.
Por WebMaster 1 min de lectura55 visualizaciones
Dónde y cuándo
La Dirección de Bromatología realizará una jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.
- Lugar: Bulevar Bº 325, en la zona de Tarragó Ros y La Calandria
- Día: viernes 25 de septiembre
- Horario: de 9 a 18 h
Por qué vacunar
Desde el organismo municipal remarcaron que la vacunación protege tanto a los animales como a la salud de la comunidad, ya que la rabia es una enfermedad transmisible que puede afectar también a las personas.
La atención será sin costo para los vecinos que se acerquen con sus mascotas durante el horario establecido.
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