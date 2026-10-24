Lula y Flávio Bolsonaro empatan en el último debate antes del balotaje

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentaron este viernes por la noche en el último debate antes de la segunda vuelta del domingo. El encuentro se emitió en directo por TV Globo desde sus estudios de Río de Janeiro y terminó sin un vencedor claro.

El último sondeo de Datafolha, publicado el jueves, registra un empate exacto del 50% de los votos válidos. En la primera vuelta, el hijo de Jair Bolsonaro había quedado adelante con el 47% frente al 45% del líder del PT.

Un tono más moderado y una regla antiburla

El debate duró más de dos horas y tuvo un tono más constructivo que el anterior. Lula se mostró firme pero más calmo, y Bolsonaro buscó mostrarse moderado. El formato incluyó una "regla antiburla" pedida por la campaña de Lula, después de que Bolsonaro gesticulara a sus espaldas mientras el presidente hablaba en el encuentro previo.

La segunda parte trajo acusaciones cruzadas de mentira y corrupción, con algunos intercambios tensos.

Corrupción, una isla y un whisky

En el tramo final, Lula sacó el caso del futbolista Richarlison, que asegura que el candidato del PL y un socio suyo se apropiaron de una isla por la que ya había pagado 10 millones de reales (unos 2 millones de dólares). Bolsonaro negó la relación con el caso y respondió con el banquero Daniel Vorcaro, preso tras descubrirse un agujero de 10.000 millones de dólares en su Banco Master.

El candidato del PL mencionó una conversación revelada el jueves entre Vorcaro y un colaborador suyo sobre regalar a Lula un whisky Macallan de 1945 valuado en 500.000 reales (unos 100.000 dólares). A Bolsonaro también se le volvieron en contra sus propios vínculos con Vorcaro, entre ellos la supuesta entrega de 134 millones de reales para financiar una película biográfica sobre su padre.

Lula insistió con el desafío de publicar los datos bancarios de ambos. "Tengo que probar quién es ladrón en este país", dijo. Los equipos de campaña habían acordado enviar la información al Tribunal Superior Electoral, pero hasta ahora no se difundió.

Cierre con la biografía y la seguridad

En sus minutos finales, Lula apeló a su historia personal. "Tengo una historia, comencé a trabajar a los 12 años, vendí mandioca, y eventualmente llegué a la Presidencia de la República", dijo, y agregó: "Y no robé". Al pedir el voto advirtió: "O mantenemos la democracia funcionando o tendremos un miliciano gobernando este país".

Bolsonaro respondió que nunca fue investigado por miliciano y prometió que, si gana, clasificará a las milicias y a las facciones del narcotráfico como organizaciones terroristas. En materia de seguridad propuso penas de ocho años de cárcel para los ladrones de celulares y el descenso de la mayoría de edad penal a 14 años. Cerró con un homenaje a su padre y un pedido de "voto de confianza".

Casi 159 millones de brasileños están convocados a las urnas el domingo. Desde el sábado los candidatos tienen prohibido pedir el voto.