Una granizada mató animales y destrozó campos en el norte de Santa Fe

Una granizada de unos 15 minutos golpeó la zona rural de Fortín Olmos, al oeste de Reconquista, en el norte de Santa Fe. La tormenta mató ovejas, chivos, gallinas y patos de una familia y dañó el techo de su vivienda. No hubo personas heridas.

El fenómeno también alcanzó a Rafaela, Colonia Bigand, Susana y Ramona, con granizo de distintos tamaños. En Rafaela, vecinos reportaron piedras del tamaño de un huevo.

Daños en el campo

En el norte provincial se registraron pérdidas de animales y afectación de cultivos en zonas rurales de Vera y Fortín Olmos. En Ataliva, en tanto, hubo viviendas anegadas, techos dañados, árboles caídos y una familia evacuada.

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía una alerta naranja por tormentas eléctricas en distintos sectores del Litoral argentino.