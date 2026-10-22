Murió Tom Skerritt, el capitán de la Nostromo en Alien y el instructor de Top Gun

Tom Skerritt murió el miércoles 21 de octubre por causas naturales, según confirmó su representante. Tenía 93 años.

El actor estadounidense trabajó en cine y televisión durante más de cinco décadas. Dos de sus papeles más recordados lo pusieron al frente de repartos de películas que se volvieron de culto.

Dallas y Viper, dos personajes de culto

En Alien (1979), de Ridley Scott, interpretó a Dallas, el capitán de la nave Nostromo, y apareció primero en los créditos, por delante de Sigourney Weaver. En su momento había rechazado el papel, cuando el proyecto tenía un presupuesto reducido y todavía no tenía director asignado.

Siete años después, coprotagonizó Top Gun (1986) bajo las órdenes de Tony Scott como el comandante Mike "Viper" Metcalf, instructor jefe en la escuela de la Estación Aeronaval de Miramar donde se entrena el teniente Pete "Maverick" Mitchell, el personaje de Tom Cruise.

Una carrera de más de cinco décadas

Antes de esos dos títulos, Skerritt había participado en MASH, la película de Robert Altman de 1970. Su filmografía incluye también trabajos en televisión, entre ellos la serie Picket Fences, que le valió un premio Emmy en 1993.