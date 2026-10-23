Vecinos de Barrio Narciso Vega piden una máquina para la calle San Luis del Palmar

Vecinos del barrio Narciso Vega, reclaman que una máquina repare el tramo de la calle San Luis del Palmar según plantearon, el nivel de la calle quedó más alto que en una intervención anterior y las viviendas se inundan.

El reclamo

Los vecinos piden que una máquina llegue al lugar para corregir el desnivel. Sostienen que la calle quedó por encima de las casas y que el agua entra a las viviendas cuando llueve.

Reclaman una máquina para la calle San Luis del Palmar casi Monte Caseros.

Señalan que el nivel de la calle quedó más alto que antes.

Aseguran que las casas se inundan.

El pedido apunta a que se nivele la calle para que el agua no escurra hacia las viviendas del barrio.