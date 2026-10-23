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Pagó 200 dólares para que su hijo naciera en suelo texano

Tony Traconis estaba destinado en Italia y su esposa no podía viajar a Estados Unidos. Entonces pidió por correo un paquete con tierra del jardín de su casa en Texas y lo usó el día del parto.

Por WebMaster 1 min de lectura40 visualizaciones
Pagó 200 dólares para que su hijo naciera en suelo texano

Tony Traconis, un soldado estadounidense destinado en Italia, quería que su primer hijo naciera sobre suelo de Texas. Su esposa estaba embarazada y no podía viajar a Estados Unidos, así que buscó otra forma de cumplir con esa idea.

Le pidió a su familia que juntara tierra del jardín de su casa en Texas y se la enviara por correo. El envío le costó más de 200 dólares.

La tierra debajo de la cama

Cuando el paquete llegó a Italia, Traconis lo escondió debajo de la cama del hospital donde su esposa iba a dar a luz. El 16 de agosto nació Charles Joseph.

Después del parto, el padre extendió una bandera de Texas, puso encima la tierra que había recibido y apoyó los pies del bebé sobre ella. Así, el recién nacido "pisó" Texas sin haber salido de Italia.

Un detalle legal

Charles nació en Italia y su nacimiento quedó registrado allí. Para Traconis fue un detalle menor frente al objetivo que se había propuesto: mientras otros padres guardan las primeras huellas de sus hijos como recuerdo, él se aseguró de que las de Charles fueran texanas.

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