Pagó 200 dólares para que su hijo naciera en suelo texano
Tony Traconis estaba destinado en Italia y su esposa no podía viajar a Estados Unidos. Entonces pidió por correo un paquete con tierra del jardín de su casa en Texas y lo usó el día del parto.
Tony Traconis, un soldado estadounidense destinado en Italia, quería que su primer hijo naciera sobre suelo de Texas. Su esposa estaba embarazada y no podía viajar a Estados Unidos, así que buscó otra forma de cumplir con esa idea.
Le pidió a su familia que juntara tierra del jardín de su casa en Texas y se la enviara por correo. El envío le costó más de 200 dólares.
La tierra debajo de la cama
Cuando el paquete llegó a Italia, Traconis lo escondió debajo de la cama del hospital donde su esposa iba a dar a luz. El 16 de agosto nació Charles Joseph.
Después del parto, el padre extendió una bandera de Texas, puso encima la tierra que había recibido y apoyó los pies del bebé sobre ella. Así, el recién nacido "pisó" Texas sin haber salido de Italia.
Un detalle legal
Charles nació en Italia y su nacimiento quedó registrado allí. Para Traconis fue un detalle menor frente al objetivo que se había propuesto: mientras otros padres guardan las primeras huellas de sus hijos como recuerdo, él se aseguró de que las de Charles fueran texanas.
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